Nienke Plas is begin juni bevallen van haar zoon Novi-Jaxx, maar in haar vlog vertelt de comédienne dat ze tijdens de bevalling ontdekte dat ze in het beginstadium van haar zwangerschap in verwachting was van een tweeling. Het broertje of zusje van Novi-Jaxx is echter niet verder gegroeid.

"Mijn placenta kwam eruit nadat ik bevallen was. En de verloskundige moet 'm dan altijd onderzoeken. Ze pakt 'm en zegt in één keer: 'Oh, dit heb ik nog nooit gezien'", aldus Plas in haar nieuwste vlog.

De verpleegkundige heeft vervolgens de placenta aan haar laten zien en legde daarbij uit dat de extra 'kwab' aan de andere kant van de placenta wijst op een tweede kindje. Het greep Plas aan, vertelt ze nu.

"Ik heb heel vaak gezegd dat ik graag een tweeling zou willen. Nu was ik niet heel verdrietig toen ik het hoorde, want op dat moment lig je daar en ben je euforisch dat alles goed is gegaan, maar in de dagen en weken daarna dacht ik wel: wow", aldus Plas.

Soms voelt ze zich er verdrietig over, maar Plas probeert het naar eigen zeggen te zien als een keuze van de natuur om het kindje niet verder te laten groeien. "Ik ben zen. Maar ik denk wel bij mezelf: wow, ik ben nu al moe, stel je hebt er twee bij. Misschien is het maar beter. Het is zoals het is."