De zevenjarige zoon van Fast & Furious-actrice Jordana Brewster, die sinds het begin van de franchise in 2001 te zien is als Mia Toretto, heeft alle films uit de reeks gezien.

Daarnaast denkt hij volgens zijn moeder dat hij zich mag bemoeien met inhoudelijke gesprekken over de films, vertelt de 41-jarige actrice aan NU.nl.

"Hij is regelmatig op de filmset geweest en probeert zich te mengen in telefoongesprekken die ik met Vin Diesel heb", lacht Brewster. "Dan moet ik me dus verstoppen in de badkamer zodat ik rustig met Vin kan praten."

De actrice had nooit verwacht dat ze twintig jaar na The Fast and the Furious (2001) nog steeds in de rol van Mia te zien zou zijn. "Ik had na die eerste film wel het gevoel dat we een leuke film hadden gemaakt en hij werd goed ontvangen. Maar dat het zich op deze manier zou ontwikkelen, had ik niet durven dromen."

F9: The Fast Saga is vanaf donderdag te zien in de Nederlandse bioscopen.