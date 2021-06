Joost Prinsen heeft na het overlijden van zijn echtgenote Emma de liefde weer gevonden. De acteur en presentator (79) is nu samen met voormalig nieuwslezer Noraly Beyer (74).

De twee kenden elkaar van jaren terug, toen ze samen in De Afscheidsmonologen speelden. Na het overlijden van zijn echtgenote moest Prinsen ineens aan Beyer denken en aan hoe leuk hij haar destijds al vond. In gesprek met de Volkskrant vertelt hij dat hij haar uitnodigde voor een kop koffie, maar dat alles daarna stil kwam te liggen doordat hij besmet bleek met het coronavirus.

Beyer stuurde hem in die tijd een briefje. "Lieve prins, ik stuur je een bosi en een brasa om verder te genezen", stond daarin. Toen Prinsen eenmaal genezen was verklaard, besloten de twee elkaar weer te ontmoeten voor een lunch bij Prinsen thuis.

"Daar hebben we toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen als kinderen van zestien in een portiek", aldus de acteur, die het ook ingewikkeld vond om weer verliefd te zijn.

Noraly Beyer kende de acteur al jaren. Foto: BrunoPress

Schuldgevoelens bij Prinsen

"In het begin had ik best veel last van schuldgevoel. Zoals Kitty Courbois zei: schuldgevoelens zijn op de hoek van iedere straat gratis te krijgen. Frank Lammers, die dol was op Emma, zei tegen me: 'Ja Joost, Emma zou vast gewild hebben dat je voor de rest van je leven gaat zitten griepen in de hoek van je bank.' Die opmerking hielp me wel een beetje over de schuldgevoelensbrug heen."

In de relatie met Beyer is ook ruimte voor de rouw. "Ik heb in de armen van Noraly liggen huilen om Emma, dat is weird hoor, dat kan ik je wel vertellen. Dat is echt heel weird. Es gibt zwei Seelen in einem Körper. Ik heb twee zielen in mijn borst."