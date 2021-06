Hoewel het al langer niet goed ging met Britney Spears, heeft de zangeres op sociale media nooit iets laten weten. Op Instagram erkent ze nu voor het eerst dat ze al die tijd positiever heeft gedaan dan ze er voor stond, maar ze zegt er ook bij dat het haar hielp sterk te blijven.

Doorgaans plaatst de zangeres foto's en video's van zichzelf waarin ze op geen enkele manier reageert op de bezorgde berichten van fans. Na de zitting van 23 juni, waarbij ze de rechter vroeg het curatorschap van haar vader te beëindigen, zegt ze nu eerlijk te willen zijn.

"Het spijt me dat ik twee jaar lang heb gedaan alsof alles oké is, maar ik deed dat vanwege mijn trots. Ik schaamde me te erg om te delen wat mij allemaal is overkomen. En wie wil er niet vooral positief op staan op Instagram? En geloof het of niet, maar doen alsof alles goed was, heeft me daadwerkelijk geholpen", aldus de 39-jarige Spears.

De zangeres schrijft dat ze Instagram heeft gezien als een uitlaatklep. "Een plek waar ik het gevoel heb dat ik er toe doe, ongeacht wat ik verder doormaakte. En het werkte."

Spears heeft nog geen besluit van de rechter in de Amerikaanse staat Californië gehoord: op 14 juli is de eerstvolgende zitting. Tot die tijd kunnen familieleden en vrienden haar verhaal beamen, maar ze kunnen ook bezwaar maken tegen haar verzoek om niet langer onder curatele van haar vader te staan.