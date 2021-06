Simone Kleinsma gaat sinds het overlijden van haar man Guus Verstraete in 2017 vaker af op haar intuïtie, vertelt ze in een interview met Libelle.

"We hadden zo veel aan elkaar. Dat moet ik nu alleen doen", aldus de 63-jarige zangeres en actrice. "Ik doe nu veel op mijn intuïtie. Dan hoor ik Guus in mijn oor fluisteren: 'Doe dat nou maar niet.'"

Kleinsma mist vooral de basale dingen die ze met haar man deed. "Samen eten, samen koffiedrinken, ontbijtje, samen naar de bakker. En natuurlijk samen praten over het vak", zegt ze over Verstraete, die regisseur was.

De actrice bereidt momenteel een soloprogramma voor waarin ze vertelt wat haar is overkomen en hoe ze in het leven staat. Volgens Kleinsma was het nodig om eerst dingen op te ruimen voor ze verder kon gaan.

"Dan bedoel ik letterlijk opruimen. Een kast opruimen, kleding wegdoen, ruimte maken. Zelf doe ik dat vaak op intuïtie. De kleding van Guus had ik al weggedaan, nu wordt het tijd voor zijn werkkamer die vol staat met boeken en prullaria."