Britney Spears staat al dertien jaar onder curatele van haar vader en probeert daar nu onderuit te komen via de rechtbank van Californië. Maar wat houdt zo'n curatorschap eigenlijk in?

In 2008 besloot de rechtbank van Californië dat het beter zou zijn als Britney Spears door haar familie geholpen werd. De 39-jarige zangeres had toen net een publieke instorting gehad, waarbij ze ervoor koos haar hoofd kaal te scheren. Via de rechtbank vroeg vader Jamie om voortaan voor zijn dochter te kunnen beslissen.

Zo'n curatorschap wordt toegekend op het moment dat de rechtbank bewezen acht dat een persoon niet voor zichzelf kan zorgen. Daarbij wordt doorgaans al snel gedacht aan oudere mensen die bijvoorbeeld dement zijn en daardoor moeite hebben met het inschatten van situaties.

Jamie Spears bepaalt waar zijn dochter woont en waar haar geld heen gaat, maar het curatorschap reikt verder dan dat. Zo vallen officieel ook beslissingen over de gezondheidszorg onder de regeling en kan een curator daarom ook bepalen wat iemand wel of niet eet: alles onder het mom van zorg dragen voor een goede gezondheid.

In het geval van Britney Spears is het extra ingewikkeld omdat haar vader zichzelf betaalt vanuit haar vermogen. Dat is op zich niet vreemd als iemand de financiën en gezondheid van een ander moet overzien. Maar omdat Britney Spears al langer probeert onder het curatorschap uit te komen, voelt het voor fans toch vreemd dat ook de advocaten van haar vader indirect door Britney Spears worden betaald. Die raadslieden moeten namelijk bepleiten dat de zangeres niet voor zichzelf kan zorgen

Jamie Spears is niet de enige curator: in 2019 vroeg hij de rechter Jodi Montgomery, die al langer werkt als zorgmanager voor de familie, om erbij te komen. Jamie Spears kampte zelf met gezondheidsproblemen. Eind 2020 schreef Britney Spears' advocaat dat zij er fel op tegen is dat haar vader terugkeert als curator. Een rechter weigerde dat verzoek, maar achtte het wel van belang dat er een tweede curator bij bleef.

Het curatorschap ligt al langer onder vuur in de Verenigde Staten, niet alleen in het geval van Britney Spears. Het is namelijk extreem moeilijk om er weer onderuit te komen. Officieel mag degene die onder curatele staat bezwaar aantekenen, maar dan moet die persoon wel kunnen bewijzen dat het nu goed gaat. Een curatorschap eindigt in de meeste gevallen enkel en alleen als de persoon komt te overlijden.