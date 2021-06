Diverse bronnen beweren dat Tony Junior een relatie zou hebben gehad bij aanvang van de opnames van De Bachelor. Een woordvoerder van Videoland, waar het programma te zien is, laat desgevraagd aan NU.nl weten dat dit niet klopt.

Op diverse roddelaccounts op sociale media werden screenshots gedeeld van mensen die beweren dat de dj een relatie zou hebben gehad met Irene Hin op het moment dat hij naar Kroatië vertrok voor de opnames van het datingprogramma.

Op de screenshots is te zien dat er inderdaad contact is geweest tussen de twee, maar alle screenshots dateren uit 2020. Een woordvoerder van Videoland benadrukt dan ook dat de relatie voorbij was toen Tony Junior op zoek ging naar de liefde in het programma.

De 31-jarige dj ontmoet in het programma twintig vrijgezelle vrouwen en hoopt uiteindelijk de liefde te vinden bij één van hen. Tony Junior heeft zelf nog niet gereageerd op de geruchten.