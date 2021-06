Mariëlle Tweebeeke vindt dat het leven soms te snel gaat. Daarom probeert de Nieuwsuur-presentatrice zichzelf altijd af te vragen of ze nog wel de dingen doet die ze wil doen, zegt ze in gesprek met Trouw.

"Een nadeel van ouder worden is wel dat het steeds sneller gaat. Dat beangstigt me af en toe. Dan ga ik foto's kijken en bedenk ik wat een prachtig leven ik heb. Dat helpt me om te reflecteren", aldus de 49-jarige Tweebeeke.

"Ik vraag me altijd af of ik nog doe wat ik wil en mijn tijd besteed aan de dingen die ik belangrijk vind. Als dat niet meer zo is en ik me niet meer druk kan maken over dingen of geen vragen meer heb, dan vind ik dat ik iets anders moet gaan doen. Iets in de politiek zou kunnen, of weer een eigen bedrijf. Ook dan geldt: durf te leven, durf te doen, durf te vragen, durf de stap te zetten."

Tweebeeke interviewt al meer dan tien jaar kopstukken uit de Nederlandse politiek, de wetenschap en andere sectoren. Dit jaar heeft ze voor Nieuwsuur een nominatie voor de Zilveren Nipkowschijf, de belangrijkste Nederlandse televisieprijs, binnengehaald.

De interviewer raakt soms dusdanig betrokken bij een interview, dat alles om haar heen naar de achtergrond verdwijnt. "Soms ga ik zo op in een gesprek dat ik vergeet dat ik op televisie ben. Ik word op straat weleens aangesproken over een interview en dan denk ik: oh, dat heb jij natuurlijk ook gezien."

'Probeer mijn kinderen andere kant van verhaal mee te geven'

Tweebeeke merkt dat haar twee kinderen zich ook erg bewust zijn van de wereld waarin ze leven en dat ze hen adviezen geeft die ze als interviewer zelf ook opvolgt.

"Zo hoorden we laatst in de auto op de radio dat Wopke Hoekstra had gezegd dat de scholen weer open konden. Dan zegt mijn dochter: 'Maar mam, daar gaat Hoekstra toch helemaal niet over?' Ik vind het heel knap dat ze weet dat hij niet de minister van Onderwijs is, maar ook dat ze zich afvraagt waarom hij dat zegt. Ik leg dan uit dat hij misschien wel een politieke agenda heeft. Ik probeer ze mee te geven dat er vaak ook een andere kant aan een verhaal zit. Eigenlijk net als wat ik met onze kijkers ook doe."