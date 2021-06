Britney Spears heeft de rechter woensdag emotioneel verzocht om een einde te maken aan het curatorschap van haar vader, waardoor ze al dertien jaar niets mag beslissen over haar eigen leven. Het was de eerste keer dat Spears zelf het woord nam in de rechtszaal.

"Ik wil verandering. Ik wil verandering die mij vooruit helpt en ik verdien dat. Het is mijn wens en mijn droom dat dit allemaal tot een einde komt", aldus de 39-jarige zangeres tijdens haar betoog. Ze sprak via een online verbinding de rechter toe. "Ik wil gewoon mijn leven terug."

Spears zegt dat ze eerder dit jaar loog op sociale media toen ze zei dat het goed met haar ging. "Dat was een leugen. Ik ben niet blij. Ik kan niet slapen. Ik ben depressief en huil elke dag."

Jamie Spears heeft al sinds 2008 zeggenschap over het leven van zijn dochter sinds ze met psychische klachten werd opgenomen in een kliniek. Hij bepaalt wat ze wel en niet mag kopen en met wie ze wel of niet mag afspreken. Sinds 2019 wordt haar geld ook deels beheerd door haar zorgmanager Jodi Montgomery.

Deze week werd bekend dat het curatorschap van haar vader veel verder gaat dan vooraf was gedacht. Zo zou Spears naar eigen zeggen haar keukenkastjes niet eens van een likje verf mogen voorzien zonder de goedkeuring van hem.

Spears zei in de rechtbank dat het voelt alsof ze een slaaf is, omdat ze onder meer niet eens zelf mag bepalen wanneer ze op vakantie gaat of een optreden mag afzeggen als ze zich niet goed voelt.

Fans van Spears vinden dat ze gevangen zit in het curatorschap van haar vader en protesteren met de #FreeBritney-beweging voor haar onafhankelijkheid. Ze verzamelen zich regelmatig bij de rechtbank als er een zitting is.

Drie maanden

Spears wil al langer af van haar vader als curator en heeft via haar advocaat al meerdere keren een verzoek daartoe ingediend bij de rechter. Elke drie maanden beoordeelt de rechter of de zangeres nog langer onder curatele van haar vader moet staan. Vooralsnog heeft de rechter die termijn telkens verlengd.

Haar vader keert zichzelf maandelijk 16.000 dollar uit als salaris voor zijn werk, meldt Forbes. Ook betaalt de zangeres voor zowel zijn als haar eigen advocaatkosten.

Als de rechter besluit om het curatorschap te beëindigen, dan krijgt Spears weer zelf de zeggenschap over haar vermogen van circa 60 miljoen dollar (50 miljoen euro). Ook zal ze waarschijnlijk weer gaan optreden. Daar was ze mee gestopt uit protest tegen haar vaders curatorschap.

De kans dat de rechter overigens het verzoek inwilligt is klein. Het gebeurt zelden dat mensen die onder curatele staan in Californië daar weer van afkomen.