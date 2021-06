Jennifer Aniston staat niet open om zich aan te melden voor een datingapp, vertelt ze in gesprek met People. De actrice verkiest "de normale manier" om een nieuwe partner te ontmoeten.

"Absoluut niet", antwoordt Aniston op de vraag of ze een app als Tinder of Bumble zou proberen. "Ik blijf lekker bij de normale manier van daten. Dat iemand je uitvraagt of zo, dat vind ik veel leuker."

De actrice, die eerder getrouwd was met acteurs Brad Pitt en Justin Theroux, hoeft niet per se nog eens te trouwen. "Ik vind het belangrijker om een fantastische partner te vinden."

"Met een eventueel volgend huwelijk ben ik nog helemaal niet bezig. Het zou heel leuk zijn om een fijn leven te leiden en plezier te hebben met iemand. Dat is wat iedereen wenst, toch? Dat hoeft niet per se te worden verwittigd in documenten."

Aniston scheidde in 2017 van Theroux, met wie ze toen twee jaar getrouwd was.