Matthijs van Nieuwkerk heeft een relatie met Martha Riemsma, bevestigt zijn manager na berichtgeving van Story. Wanneer de presentator precies van zijn inmiddels ex-vrouw Karin van Munster gescheiden is, is niet duidelijk.

Het blad fotografeerde de twee bij de woning van Van Nieuwkerk (60) in het Gelderse Almen. Riemsma (44), die hoofdredacteur van Tubantia is, liet aan Story weten dat ze een "affectieve relatie" hebben.

De presentator kent Riemsma al langer uit de mediawereld. Wanneer de relatie romantisch is geworden, is niet bekend. Van Nieuwkerk is doorgaans gesloten over zijn privéleven.

Van Nieuwkerk trouwde in 1986 met Van Munster en samen kregen zij zoon Kees en dochter Jet. Wanneer de twee precies gescheiden zijn, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ze hun relatie in 2007 al eens hadden verbroken. In 2020 ging het gerucht dat de twee definitief een einde hadden gemaakt aan hun huwelijk.