Fajah Lourens heeft de liefde gevonden bij de 41-jarige Bart en is dolgelukkig. Volgens de dieetboekenschrijver is de relatie in tegenstelling tot eerdere relaties heel gelijkwaardig, zegt ze in Grazia.

"Ik denk dat ik voorheen erg op zoek was naar iets, en vooral naar mezelf. Bij jongere mannen ging ik onbewust toch moederen en bemoeien. Daar werd ik gelukkig van, maar dat is helemaal niet gezond in een relatie", aldus de 39-jarige Lourens.

Zelf is ze nu meer in balans en ziet ze haar vorige relaties als leermomenten. "Bart is 41 en zit op dezelfde golflengte. Het is heel gelijkwaardig tussen ons."

Lourens ontmoette haar nieuwe vriend online, via een datingapp. "Online daten is toch fijner dan in de kroeg. Je maakt al een voorselectie op basis van interesses. Hij is Maagd, en dat past goed bij mijn Kreeft. En ook ondernemer, met kinderen. Onze eerste date een half jaar geleden was in Drenthe in een vakantiehuisje. Lekker wijntjes drinken, daar houdt hij ook van. Dat zijn we nu wel aan het minderen."

Binnenkort viert Lourens haar veertigste verjaardag en ze heeft het gevoel te zijn waar ze wil zijn op relatie- en privégebied. De ondernemer wil nog wel meer zien van de wereld. "Deze zomer ga ik naar Afrika, Mexico en Italië. Die behoefte om de wereld te ontdekken heb ik nog steeds. Ik heb ook wel weer zin in een festivalletje, net als toen ik 28 was. Maar de dag erna vind ik het heerlijk om te tuinieren. Dat is het mooie van ouder worden: ik kies nu elke dag bewust voor geluk."