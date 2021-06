Vanessa Bryant heeft een punt gezet achter de langslepende rechtszaak die ze had aangespannen tegen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de helikopter waarin haar echtgenoot Kobe en dochter Gianna om het leven kwamen. Dat meldt TMZ dinsdag.

Naast haar dochter en echtgenoot kwamen nog zeven andere inzittenden om het leven. Kobe Bryant wordt gezien als een van de beste basketballers ooit en is een legende bij de Los Angeles Lakers. Hij liet nog drie dochters na.

Het is niet bekend hoe Vanessa Bryant de zaak met het helikopterbedrijf heeft geschikt en wat de voorwaarden zijn. De rechtbank moet nog een officiële goedkeuring geven aan de schikking om die definitief te maken.

Eerder werd bekend dat Bryant het bedrijf Island Express had aangeklaagd voor honderden miljoenen dollars. Het is onduidelijk of ze dit bedrag ook krijgt.

Volgens Bryant was de dood van de passagiers te voorkomen geweest als de piloot had besloten niet te vliegen. Vooraf was al duidelijk dat de weersomstandigheden te slecht waren voor de training die hij had gekregen, maar desondanks besloot de piloot toch door te vliegen. Hij raakte vervolgens gedesoriënteerd en crashte in bergachtig gebied. Ook hij kwam bij de crash om het leven.

Rechtszaak met politie

De rechtszaken zijn met de schikking nog niet voorbij voor Bryant. Ze is ook nog in een zaak verwikkeld met politieagenten van de Los Angeles County, die kort na het incident foto's maakten van de rampplek en die deelden met andere agenten die niets met de crash te maken hadden.

Helikopterbedrijf Island Express heeft op zijn beurt twee luchtverkeersleiders aangeklaagd die volgens het bedrijf fouten hebben gemaakt.