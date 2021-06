Britney Spears heeft al eerder en vaker bezwaar gemaakt tegen het curatorschap van haar vader, blijkt uit vertrouwelijke rechtbankverslagen die zijn verkregen door The New York Times. Ook zou haar vader meer controle hebben over het leven van de 39-jarige zangeres dan voorheen bekend was.

Zo zou Spears naar eigen zeggen haar keukenkastjes niet eens van een likje verf mogen voorzien zonder de goedkeuring van haar vader Jamie Spears.

In 2016 vertelde de zangeres een gerechtsonderzoeker dat ze het curatorschap zo snel mogelijk wilde beëindigen. Zo staat er in het rapport uit dat jaar dat ze "het zat is om misbruik te worden" en dat "zij degene is die werkt en haar geld verdient, maar dat iedereen om haar heen op de loonlijst staat".

Ook zei Spears dat ze het gevoel heeft dat het curatorschap een ​​onderdrukkend en controlerend instrument tegen haar is geworden. "Het systeem had te veel controle, zei mevrouw Spears", aldus het rapport.

Spears spreekt woensdag voor het eerst zelf in rechtbank

Spears gaat woensdag voor het eerst in de zaak zelf in de rechtbank spreken. Jamie Spears heeft al sinds 2008 zeggenschap over het leven van zijn dochter sinds ze met psychische klachten werd opgenomen in een kliniek. Hij bepaalt wat ze wel en niet mag kopen. Sinds 2019 wordt haar geld ook deels beheerd door haar zorgmanager Jodi Montgomery.

Spears wil al langer af van haar vader als curator en heeft via haar advocaat al meerdere keren een verzoek daartoe ingediend bij de rechter. Elke drie maanden beoordeelt de rechter of de zangeres nog langer onder curatele van haar vader moet staan. Vooralsnog heeft de rechter die termijn telkens verlengd.

Fans van Spears vinden dat ze gevangen zit in het curatorschap van haar vader en protesteren met de #FreeBritney-beweging voor haar onafhankelijkheid. Ze verzamelen zich regelmatig bij de rechtbank als er een zitting is.