Birgit Schuurman is in verwachting van een zoon, maakt de zangeres en actrice dinsdag bekend via Instagram. Het is het eerste kind voor Schuurman en haar vriend Sander van Haarlem.

"Superblij en dankbaar om te kunnen vertellen dat ik een klein broertje voor Chico in mijn buik heb zitten", schrijft de 43-jarige actrice naast een serie foto's met haar vriend. "Het leven zit vol verrassingen en ik zit vol leven."

Ook haar oudere zus Katja reageert verheugd op het nieuws: "Ik ben zó blij!"

Schuurman heeft al een zoon, Chico, uit haar huwelijk met regisseur Arne Toonen. Het koppel ging in 2019 uit elkaar. De actrice is nu twee jaar samen met Van Haarlem.