Mischa Barton baalt ervan dat mensen haar nog vaak verwarren met Marissa Cooper, het personage in de dramaserie The O.C. dat ze drie jaar lang speelde. In gesprek met The Guardian vertelt de actrice dat ze vaak wordt gevraagd een rijk feestbeest te spelen.

"Ik voel me getypecast, zowel in mijn werk als daarbuiten", zegt de 35-jarige Barton. "Het is alsof mensen geen verschil zien tussen mij en Marissa. Dat ik zelf ook een verwend rijkeluismeisje ben, is een beeld dat nog steeds aan mij kleeft."

Barton was in 2019 te zien in de nieuwe versie van de realityshow The Hills en ook daar merkte ze dit. "Mensen van de productie noemden me zelfs Marissa", zegt Barton, die niet terugkeerde voor het tweede seizoen van de serie. "Dat vond ik heel vreemd. Zelfs jaren later weten ze mijn naam nog niet?"

Dergelijke rollen wil Barton niet meer aannemen. "Ik heb een wild leven geleid, heb veel meegemaakt. De rollen van een wilde twintiger vond ik toen al niet meer leuk en nu al helemaal niet meer."

Barton wil eigen documentaire

De actrice werd door haar rol in The O.C. zeer bekend en kreeg veel aandacht van de media en paparazzi. Dat leidde tot een inzinking. Ze was daarom enige tijd opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Haar leven vertoonde destijds enige overeenkomsten met dat van Britney Spears, wat te zien is in de documentaire Framing Britney Spears. "Die documentaire deed me wel wat", zegt Barton. "Het was vreemd om te zien, omdat ik het ook allemaal meemaakte."

De actrice vindt het frustrerend dat veel mensen haar zagen en soms nog steeds zien als iemand die vooral bekend is uit de roddelbladen. "Het is ook een van de redenen dat ik een documentaire over mezelf wil maken. Ik wil eindelijk het verhaal vanuit mijn eigen perspectief vertellen."