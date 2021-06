Model en kookboekenauteur Chrissy Teigen heeft de laatste weken veel belangrijke deals aan haar neus voorbij zien gaan en heeft bestaande samenwerkingen moeten opzeggen, omdat ze wordt beschuldigd van online pesterijen. Dat begon met model Courtney Stodden, maar de mokerslag was een bericht van ontwerper Michael Costello. Wat is er nou precies gebeurd?

10 mei: Courtney Stodden geeft een interview aan The Daily Beast waarin het non-binaire model vertelt online kapot te zijn gemaakt na een huwelijk met The Green Mile-acteur Doug Hitchinson. Stodden was destijds zestien jaar oud, Hitchinson 51. Hoewel het model later vertelt het gevoel te hebben gehad dat Hitchinson misbruik van hen had gemaakt, wordt Stodden gezien als de slechterik. In het interview vertelt Stodden dat Chrissy Teigen via sociale media privéberichten verstuurde waarin ze het model aanmoedigde zelfmoord te plegen.

11 mei: Oude tweets van Teigen worden door volgers opgerakeld, waarmee de verhalen van Stodden worden bevestigd. "Mijn fantasie voor de vrijdag: dat jij een dutje doet onder de aarde" en "slaap voor altijd", valt te lezen in de inmiddels verwijderde tweets van Teigen.

12 mei: Teigen biedt haar excuses aan. Op Twitter schrijft ze een hele lijn aan berichten."Ik schaam me voor mijn gedrag." Ze belooft beterschap: "Het spijt me dat ik jullie teleurgesteld heb. Ik zal voor altijd werken aan een beter mens zijn dan ik tien jaar geleden, een jaar geleden en een half jaar geleden was." Stodden accepteert de excuses, maar had graag privé van Teigen gehoord.

17 mei: De producten van Teigens kooklijn verdwijnen uit de schappen van een grote Amerikaanse winkelketen, Macy's, maar een officiële reactie waarom blijft uit.

18 mei: Een andere grote winkelketen, Bloomingdales, ziet af van samenwerken met Teigen. Volgens Page Six was de deal al zo goed als rond en zou Teigen promoties voor het warenhuis doen, maar is enkele uren voor het tekenen van de contracten de deal opgezegd.

14 juni: Na een stilte publiceert Teigen een opiniestuk waarin ze nogmaals haar excuses aanbiedt voor de beledigende opmerkingen die ze gemaakt heeft. Het levert Teigen nieuwe beschuldigingen op: ontwerper Michael Costello, die in 2010 meedeed aan Project Runway, schrijft op sociale media dat hij heeft overwogen zichzelf iets aan te doen door de berichten die Teigen hem stuurde. Op Instagram deelt hij screenshots van de vermeende privéberichten en schrijft hij dat Teigen zijn carrière in de weg heeft gezeten. De berichten van Costello zijn inmiddels verwijderd.

18 juni: Insider twijfelt over de echtheid van de screenshots die Costello heeft gedeeld. In de screenshots is te zien dat Teigen geen blauw vinkje bij haar naam heeft, waardoor op sociale media te zien is of een account is geverifieerd, terwijl het model dat vinkje wel heeft. Ook John Legend, de echtgenoot van Teigen, spreekt zich nu uit: "Chrissy heeft haar excuses aangeboden voor de openbare tweets, maar na haar excuses heeft meneer Costello privéberichten gefabriceerd. Deze berichten hebben nooit bestaan, het is nooit gebeurd."

18 juni: Teigen maakt bekend tijdelijk een stap terug te doen als eigenaar van Safely, een schoonmaakmerk waar Teigen zelf met Kris Jenner, de moeder van Kim Kardashian, mee gestart is. In een verklaring wordt gezegd dat Teigen zich voorlopig wil richten op haar gezin.

19 juni: Michael Costello ontkent dat de privéberichten nep zijn via een uitgebreid bericht op sociale media. "Dit is de laatste keer dat ik reageer. Het feit dat Chrissy Teigen en haar team zo hard werken om de privéberichten nep te verklaren, bewijst wat mij betreft dat ze een pester is, ongeacht haar openbare excuses."