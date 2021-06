Michael Boogerd vond de fans langs de kant bij wielrenwedstrijden weleens vervelend, maar heeft er ook kracht uitgehaald. In gesprek met de VARAgids zegt de oud-wielrenner dat iedereen die de sport professioneel beoefent weleens een supporter heeft geslagen.

"Sommige renners hebben er altijd een hekel aan, bij mij wisselde dat. Als ik het zwaar had, vond ik het inderdaad niet leuk. Als iemand ongevraagd een spons in je nek duwt, voelt dat alsof er een baksteen op je valt. Al irriteert op slechte momenten sowieso alles", aldus de 49-jarige Boogerd.

Van de oud-renner, die twee etappezeges in de Ronde van Frankrijk op zijn naam heeft staan, mag het bij klappen en roepen blijven. "Toen ik in 2002 tijdens de Tour de La Plagne-etappe reed, liep er een jongetje met me mee. 'Doe het voor mij, win voor mij', riep hij. Dat is me altijd bijgebleven. Het is ook de charme van de sport, die nabijheid. Maar goed, iedere renner heeft weleens een supporter geslagen - ik ook."

De renners krijgen in dat soort gevallen weleens een boete opgelegd. "Kijk, je moet respectvol met het publiek omgaan, maar andersom geldt dat natuurlijk ook. Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik een berg opreed en een of andere lolbroek mijn bidon pakte, of mijn zonnebril van mijn hoofd trok. Die dingen kosten 300 euro! Voor ons maakt dat niet uit, de brillen zijn gesponsord, maar hoe haal je het in je hoofd om dat te doen? Ik ben weleens omgedraaid om te zeggen: 'Geef die eens effe heel snel terug.'"