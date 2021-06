Nicolette van Dam is weinig in de sportschool te vinden: de presentatrice en ondernemer vertelt in gesprek met Grazia dat sporten simpelweg geen prioriteit heeft in haar leven.

"Soms train ik een paar keer als mijn planning het toelaat. Maar ik denk nooit: het móét want ik wil strak in bikini", aldus de 36-jarige Van Dam in een duogesprek met haar echtgenoot Bas Smit.

Het stel is niet bezig met beach bodies, vertelt Van Dam. "Het is bij ons nooit perfect, daar vinden Bas en ik eten veel te lekker voor." Smit: "We vinden het hele jaar door gezellig eten belangrijker dan drie weken strak op het strand liggen. Al is Nic strak geboren."

Smit en Van Dam zijn dol op reizen en proberen op vakantie altijd iets van de lokale cuisine mee te krijgen. Maar ook in eigen land proberen ze het vakantiegevoel te vinden, vertelt Smit. "Wat we ook ultiem genieten vinden op een zomeravond, is op een brommer met zijn tweetjes de stad (Amsterdam, red.) door gaan en dan overal even stoppen voor oesters of een witte wijn. Ik vind het heerlijk om zo met Nic achterop rond te rijden en haar tegen me aan te voelen - dan rem ik net iets vaker dan nodig, haha."