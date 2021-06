Het gaat naar omstandigheden goed met Ellemieke Vermolen na haar scheiding van Sergio Herman. De presentatrice is heel positief en probeert het beste van haar leven te maken, zo laat ze aan RTL Boulevard weten.

"Naar omstandigheden gaat het goed. Het zijn roerige tijden, maar ik krabbel eruit", vertelt Vermolen. "Als je tegenslagen krijgt te verwerken heb je twee keuzes: je kunt gaan liggen en er niks mee doen, of je kunt opstaan en er wel wat mee doen. Bij mij werkt opstaan en doorgaan."

De presentatrice is naar eigen zeggen gewoon heel positief. "Dat ben ik altijd al geweest. Ik heb zoiets van: je leeft maar één keer, maak er het beste van."

Daarnaast benadrukt ze dat het einde van een relatie niet het einde van het leven is. "We blijven altijd papa en mama. Het belangrijkste is dat je als ouder je trots opzij zet. De kinderen moeten er zo min mogelijk last van hebben."

Herman en Vermolen lieten begin januari weten na dertien jaar uit elkaar te gaan. De vijftigjarige chef-kok en de 44-jarige voormalig presentatrice trouwden in september 2008. Ze hebben twee zoons: Noah (11) en Zenna (10). In 2018 kregen ze nog een zoon, Josha, die vlak voor zijn geboorte overleed.