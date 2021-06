Sanne Langelaar en David Lucieer zijn ouders geworden van een zoon. Het acteurskoppel heeft hem de naam Isaak Benjamin gegeven, laat hun management maandag aan NU.nl weten.

"Hij liet even op zich wachten, maar we zijn dolblij dat hij er is", zegt Langelaar. "Sam overlaadt zijn broertje met kusjes en knuffels en we vinden het heel bijzonder dat deze twee jongetjes met elkaar zullen opgroeien."

Langelaar en Lucieer werden in oktober 2018 ouders van zoon Sam Eli. De acteurs zijn inmiddels zo'n negen jaar samen en leerden elkaar kennen via acteur Benja Bruijning.

Langelaar speelde rollen in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden, Michiel de Ruyter en Dagboek van een callgirl. Lucieer is bekend van zijn rollen in onder meer Papadag en Dokter Deen.