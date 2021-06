In een relatie kan de sleur er na een paar jaar insluipen, maar als het aan Birgit Schuurman en haar vriend Sander van Haarlem ligt, overkomt het hen nooit. De twee waken er erg voor dat hun relatie indut, vertellen ze gezamenlijk in het LINDA.vakantieboek.

"Mijn horrorbeeld is een leven waarin elke dag hetzelfde is. Om zes uur je eten naar binnen werken en dan uitgeblust een serie kijken op de bank", aldus de 35-jarige Van Haarlem, die erbij vertelt dat er in zijn relatie met de zangeres en actrice geen sprake is van dergelijke avonden: zij gaan liever op tijd naar bed en maken het daar gezellig.

Het stel, dat nu twee jaar samen is, heeft ook dagelijks seks. "Ik weet dat bijna iedereen dat zegt of beweert, maar bij ons is het echt zo. De lust ebt niet weg", aldus de personal trainer. Schuurman: "Zeker niet als jij net onder de douche vandaan komt. Dan ben je zo sexy."

Volgens de 43-jarige Schuurman is het belangrijk intiem met elkaar te blijven. "Omdat het je zachter naar elkaar maakt. Dingen die je misschien stom vindt aan de ander lossen dan snel op."