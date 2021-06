Veelvoudig olympisch kampioen Usain Bolt en zijn vriendin Kasi Bennett hebben onlangs een tweeling gekregen. Dat onthulde de 34-jarige voormalige atleet zondag met een foto op Instagram.

De voormalige sprinter deelde een familieportret waarop ook de twee baby's te zien zijn.

De kinderen hebben de namen Saint Leo en Thunder gekregen. Het stel had de geboorte van de tweeling tot nog toe geheim gehouden. Ook was niet bekendgemaakt dat Bennett in verwachting was.

De op Jamaica geboren Bolt en Bennett zijn zes jaar samen en hadden al een dochter. Olympia werd vorig jaar in juni geboren.