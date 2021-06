Khloé Kardashian is nog niet helemaal hersteld van de affaires die haar vriend Tristan Thompson bleek te hebben tijdens haar zwangerschap. Hoewel de twee weer samen zijn, vertelt ze in de Keeping Up With The Kardashians-reünie dat het hard werken blijft.

"Ik vertrouw hem als een vriend, maar ik ben niet iemand die vanzelf alles leert", aldus Kardashian, die zegt dat het een proces is. De realityster probeert zich zo veel mogelijk te concentreren op de dagelijkse gang van zaken en zich weinig bezig te houden met de rest.

In 2019 ging het stel uit elkaar, nadat het jaar daarvoor meerdere verhalen verschenen over Thompson die affaires zou hebben gehad. Daarbij werd ook duidelijk dat hij met de beste vriendin van Kardashians halfzus Kylie Jenner had gezoend.

Volgens Kardashian werkt Thompson hard aan zichzelf en hun relatie, maar toch staken er de laatste maanden weer nieuwe verhalen over een affaire op. "Het is echt geen makkelijke tijd voor hem geweest en ik ken niemand die dit allemaal zou doorstaan als hij het niet serieus nam."

Het koppel is inmiddels weer samen en vormt een gezin met dochter True (3). Of ze het anderen in een vergelijkbare situatie zou aanbevelen om samen nog een poging te wagen, weet Kardashian niet. "Ik weet niet of ik anderen zou aanmoedigen, maar het voelde voor ons heel natuurlijk om weer samen te komen."