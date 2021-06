Ook bekend Nederland wordt deze Vaderdag in het zonnetje gezet door zijn kinderen of zet zijn eigen vader in het middelpunt. Op Instagram delen bekende Nederlanders wat hun vader voor hen betekent of hoe het is om zelf vader te zijn.

Zo zet Daphne Deckers haar man Richard in het zonnetje. "Onze energieke en altijd parate doe-vader, de onvermoeibare berggeit, fietsfanaat en sport- en spelleider", schrijft de presentatrice.

Jim Bakkum is dankbaar dat zijn vader hem hielp toen hij bekend werd. "Wat doe je als je vijftienjarige kind uit het niets de entertainmentwereld in wordt geslingerd? Mijn vader zegde zijn baan op. En bleef, waar mogelijk, iedere minuut aan mijn zijde. (...) Ik ben hem daar voor eeuwig dankbaar voor."

Dennis Weening kreeg een prachtige tekening met een lieve boodschap voor Vaderdag. "Mooiste cadeau."

Heleen van Royen herdenkt haar vader, die in 1978 zelfmoord pleegde. "Als je je vader verliest omdat hij niet meer verder wil (of kan), tekent dat je leven en elke Vaderdag. Liefde voor iedereen die zijn of haar vader aan zelfdoding verloor." De schrijfster deelt een emotionele tekst uit haar boek.

Hugo de Jonge brengt Vaderdag door met zijn kinderen Sarah en Ismael. "Niets is zo mooi als vader zijn van deze twee", schrijft hij bij een foto met zijn kinderen.

Anouk Smulders voelt zich gezegend met haar vader. "Je kracht, je optimisme, je motivatie, je luisterend oor, je gekkigheid, je geduld en je trots is er elke dag. (...) Love you, allerliefste papa. Happy Vaderdag", schrijft ze.

Glennis Grace mist haar vader vandaag extra. "Fijne Vaderdag, waar je ook bent. Hou van jou", schrijft de zangeres.

Bas Smit zet zijn vader in het zonnetje.

Karin Bloemen brengt de dag door met de vader van haar kinderen, Marnix. "De liefste vader voor de liefste dochters."

Het is de eerste Vaderdag voor dj Yuki. "Eerste Vaderdag met m'n allerbeste vriendin op de wereld", schrijft hij bij een foto met zijn dochter Jagger en een ontbijt op bed.