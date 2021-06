Champ, de hond van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill, is op dertienjarige leeftijd overleden. Biden laat op Twitter weten dat hij de herdershond voor altijd zal missen.

"Onze harten wegen zwaar vandaag, omdat we jullie willen mededelen dat onze geliefde herder Champ vredig thuis is overleden", schrijft Biden.

"Hij was onze vriend, die er de afgelopen dertien jaar altijd bij was en geliefd werd door het hele gezin en binnen onze familie. Zelfs toen hij tijdens zijn laatste maanden uitgeput raakte, probeerde hij met al zijn kracht op te staan en ons van een knuffel te voorzien als hij ons binnen zag komen."

'We gaan onze brave jongen missen'

Volgens Biden maakte de hond iedere situatie beter. "Toen hij jonger was kon je hem niet gelukkiger maken dan hem golfballen in de voortuin te laten najagen. (..) Tijdens de mooiste, maar ook tijdens de somberste momenten was hij bij ons en voelde hij iedere onuitgesproken emotie aan. We gaan onze brave jongen ontzettend hard missen."

De familie Biden heeft nog een Duitse herder, genaamd Major. Deze hond is jonger dan Champ en zorgde er door een bijtincident voor dat beide honden niet langer in het Witte Huis in Washington mochten verblijven.