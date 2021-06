Mart Smeets zit op 74-jarige leeftijd nog aardig goed in zijn vel, maar weet ook dat hij niet het eeuwige leven heeft. In gesprek met Het Parool vertelt de voormalig presentator dat hij al heeft nagedacht over zijn uitvaart en dat hij daar geen spektakel van wil maken.

"Daar heb ik wel over nagedacht, dat is geen geheim. Ik hou het rustig, niet te veel sprekers. Mijn zoon en Kees Jansma, denk ik. En Leo Blokhuis weet allang welke muziek hij moet spelen. Jackson Browne, The Allman Brothers Band en The Byrds", zegt Smeets.

Van die laatstgenoemde band zal dan het nummer You Ain't Goin' Nowhere gedraaid worden.

Smeets maakt zich, zoals de meeste ouderen, zorgen over de coronapandemie: "Ik heb corona zo serieus mogelijk genomen, luister naar mensen die ervan weten en lig nergens dwars. Mijn huisarts heeft gezegd dat ik kwetsbaar ben, vanwege onderliggende, kleine ziektes, en dat geloof ik."

'Ik leef gewoon mijn godsheerlijke leven'

Toch voelde hij zich de afgelopen maanden nog fit genoeg om iedere dag urenlang te schrijven. Bijvoorbeeld aan zijn net verschenen boek over Canada (O Canada).

"Eigenlijk leef ik gewoon mijn godsheerlijke leven. Had ik nou maar een gezonder lijf, dan was het makkelijker geweest. Aan de andere kant: zie nou eens waar je tegenaan kijkt. Dit zouden ze in de paardensport een stevige oxer noemen, toch? Je moet een goed paard hebben om daaroverheen te komen."