Porgy Franssen vierde grote successen als acteur, maar vindt zich als vader minder geslaagd. In een interview in NRC zegt de acteur dat hij er op opvoedkundig gebied een potje van maakte.

"Als ik de kinderen had, lag ik vooral in bed. Ik hou echt van ze. Zielsveel zelfs. Maar opvoedkundig heb ik totaal niks voorgesteld. Ik kon het niet, kon geen structuur aanbrengen. Laat staan dat ik iets te zoeken had op een ouderavond", zegt de 64-jarige Franssen, die vader is van drie kinderen.

Dat hij als vader een slechte beurt maakte, stak fel af tegen zijn prestaties als acteur: "Het ging allemaal goed qua rollen en succes; ik won prijzen en kreeg mooie recensies. Maar ik werd steeds ongelukkiger. Er ontstond een enorme discrepantie tussen wat ik voelde op het toneel en wat ik voelde in het gewone leven. Dat gat van binnen werd steeds groter. Buiten het toneel voelde ik me somber en verdoofd."

Daarnaast had hij affaires met vrouwen, die ook een zware wissel op zijn leven trokken. Om zich staande te houden slikte Franssen jarenlang antidepressiva. Om deze strubbelingen en zijn immer aanwezige zelfmoordgedachten kwijt te raken, schakelde hij hulp in en ging hij in therapie.

"Ik heb nooit een serieuze poging gedaan, maar ik dacht er wel vaak aan. Ik heb veel fantasieën gehad over hoe ik het zou doen, zocht methoden na op internet. Uiteindelijk werd het obsessief; ik dacht er soms wel tachtig keer per dag aan."

Franssen vertelt dat hij destijds nooit met anderen over deze gedachten praatte. Alleen met zijn therapeut, die hem uiteindelijk doorstuurde naar een psychiater. Mede dankzij het tijdelijke slikken van het medicijn sertraline en het blijven spelen in theatervoorstellingen klom Franssen uit zijn dal.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).