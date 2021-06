Kim Kardashian zorgt er zo'n vijf jaar nadat ze in Parijs werd overvallen nog altijd voor dat ze geen dure sieraden in huis heeft.

Wel draagt ze tegenwoordig weer sieraden, vertelde de realityster volgens People in een reünie-aflevering van Keeping Up With the Kardashians.

"Als ik iets draag, is het geleend of nep", aldus Kardashian (40). Ook ziet ze er streng op toe dat er geen juwelen worden bewaard in haar huis in Calabasas. "Niets duurs komt mijn huis in. Ik kan niet slapen als er sieraden in de kluis liggen."

De realityster zegt positief veranderd te zijn door de overval in Parijs, waarbij ze werd vastgebonden en opgesloten in de badkamer. "Van tevoren vond ik het belangrijk om de coolste auto, de coolste velgen en de beste outfit te hebben. Ik dacht dat dat mij definieerde. Dingen die ik voorheen belangrijk vond, vind ik nu totaal niet belangrijk. Het is leuk om je mooi aan te kleden, maar materiële zaken bepalen niet meer wie ik ben."