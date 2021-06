Marco en Leontine Borsato zijn weer bij elkaar na een periode van voorzichtig daten. "We hebben soort van verkering", vertelde de zanger aan het Belgische radiostation Joe.

De twee maakten er de afgelopen tijd geen geheim van te onderzoeken of ze weer bij elkaar konden komen.

"We zijn heel voorzichtig. Als je weer verliefd bent op elkaar en je begint weer te bouwen vanaf de grond... het nadeel bij ons is dat het meteen opvalt, want ik straal, ik heb het naar mijn zin", aldus de zanger. "Leontines ogen glanzen en onze kinderen zien dat ook. Het is heel moeilijk om te verbloemen en dat willen we dus ook niet meer doen."

"Dus we hebben het ontzettend leuk en we zien wel", gaat hij verder. "We hebben er even geen vorm aan gegeven en ook geen naam, maar zoals je dat dan vroeger zou zeggen: het is aan." Samenwonen is voorlopig niet aan de orde.

Toen de twee elkaar eind jaren negentig leerden kennen, ging alles heel snel. "Ik vroeg haar na drie maanden al ten huwelijk, we zijn snel gaan trouwen en toen raakte ze ook meteen zwanger. We hebben eigenlijk nooit gedatet, dat zijn we nu wel aan het doen. We spreken af, drinken af en toe een glaasje met elkaar. Alles is nieuw en anders, maar ook vertrouwd en veilig."

De 54-jarige Marco en 53-jarige Leontine kondigden in 2020 na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. De zanger ziet het faillissement van zijn bedrijf The Entertainment Group in 2009 als kantelpunt bij het stuklopen van zijn huwelijk.