Emma Wortelboer liet zich voor haar nieuwe programma Dat Snap Je Als Je Ouder Bent inspireren door een onenigheid tussen haar moeder en haar zus. In deze show volgt de presentatrice gezinnen waar een tiener-ouderkwestie speelt.

"Het idee voor dit programma ontstond toen ik bij mijn ouders thuis was", vertelt Wortelboer bij de aankondiging van haar nieuwe programma.

"Ik had het met mijn vader over werk en we werden overschreeuwd door mijn zusje, dat het weer eens niet eens was met mijn moeder. Mijn vader wees ernaar en zei: 'Daar moet je een programma over maken'."

De presentatrice vond dat geen gek idee en ging het uitwerken voor BNNVARA. "In de ontwikkelingsfase die volgde heb ik me vaak afgevraagd waarom het nog niet bestond! Het lijkt me namelijk van alle tijden."

In haar nieuwe programma, dat zes afleveringen zal tellen en in het najaar te zien is bij BNNVARA, volgt Wortelboer gezinnen waar zo'n kwestie speelt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een tatoeage die van de ouder niet gezet mag worden of de tijd dat een tiener mag thuiskomen na een feestje.