Rapper Josylvio werd door de politie van Curaçao meegenomen op het vliegveld vanwege paspoortproblemen waar hij zelf niks aan kon doen, zo laat zijn management donderdag weten.

Op beelden was te zien dat de rapper een klap kreeg en hardhandig werd meegevoerd door de politie. Media op Curaçao meldden dat de artiest gebruikt had gemaakt van een vervalste PCR test, maar die berichten werden niet bevestigd door de politie.

Het management van de artiest zegt donderdag op Instagram dat Josylvio woensdag naar Curaçao ging voor een schrijverskamp en onlangs een nieuw paspoort had aangevraagd. Door een fout in het systeem werd het onterecht als gestolen opgegeven, waarna de Koninklijke Marechaussee op de hoogte werd gesteld. Deze zou de benodigde documenten opsturen naar de ambassade op Curaçao, zodat de rapper zonder problemen het eiland op kon komen.

Het ging echter alsnog mis bij aankomst op Hato Airport, aldus het management. De documentatie was volgens hen nog niet verwerkt door de ambassade en de lokale autoriteiten wilden hem terugsturen naar Nederland. Er ontstond een woordenwisseling tussen de rapper en enkele agenten, waarna Josylvio een nacht moest doorbrengen in de cel.

Inmiddels is hij weer vrij en zijn alle papieren in orde. "Josylvio heeft altijd een goede band gehad met het eiland en zijn mensen en is daar nu om te werken aan zijn nieuwe album."