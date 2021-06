Na jarenlang met verslavingen gekampt te hebben, zou Bam Margera zich in een verslavingskliniek laten behandelen. Dat stelt zijn vriend Steve-O in de podcast van komiek en presentator Howie Mandel.

Volgens Steve-O (47), die eigenlijk Stephen Glover heet, kampt zijn vriend Margera (41) niet alleen met een verslaving, maar verkeert hij ook mentaal in slechte toestand. "En die twee verschillende dingen hebben weer een bepaalde uitwerking op elkaar", zegt Glover.

Hoewel Margera volgens Glover op dit moment niet volledig erkent dat hij een verslavingsprobleem heeft, lijkt er de afgelopen week sprake te zijn geweest van een doorbraak in het genezingsproces van de Jackass-ster. "Ik denk dat hij, terwijl wij dit gesprek hebben, op weg is naar een verslavingskliniek. Maar ik kan dat niet volledig bevestigen."

Glover zegt dat er de afgelopen weken veel gebeurd is rondom Margera. "Interventies, escapades. Hij is 'AWOL' gegaan (militaire term om aan te duiden dat iemand zonder enige berichtgeving korte tijd verdwijnt, red.) en er wordt onderzocht of er misschien een juridische basis voor zijn behandeling gevonden kan worden", waarmee hij hint op een gedwongen opname.

Margera bedreigt Jackass-regisseur

Margera kreeg onlangs een contactverbod opgelegd waardoor hij Jackass-regisseur Jeff Tremaine niet meer mag benaderen. Dit nadat Tremaine naar eigen zeggen sinds begin van dit jaar door Margera wordt bedreigd.

Binnenkort verschijnt de vierde Jackass film, maar zonder Margera. Tremaine stelde eerder dat Margera alleen van hem mee mocht werken aan de totstandkoming van de film, als hij zich onder andere zou laten opnemen in een verslavingskliniek. Het is onduidelijk of die bewering reden voor de bedreiging van Tremaine is.

De serie Jackass, waarin onder anderen professionele skateboarders stunts uithaalden, werd tussen 2000 en 2002 uitgezonden op MTV. Daarna verschenen meerdere films en ook zogenoemde spin-offs als Viva la Bam en Wildboyz.