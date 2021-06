Lakshmi heeft geen goede herinneringen aan haar schooltijd. De zangeres werd een tijdlang geslagen door schoolgenoten, omdat ze een poos alleen Indiase kleren wilde dragen. Dat vertelt de 28-jarige artieste in een interview met NRC.

"Alles wat ik mooi vond, deed ik aan", vertelt Lakshmi, die voluit Lakshmi Swami Persaud heet.

"Op een gegeven moment had ik een fase waarin ik alleen maar Indiase kleding droeg. Op school draag je dan een soort bull's eye op je hoofd. Ik werd telkens om de zoveel tijd gewoon in elkaar geslagen."

Haar Nederlandse moeder en Surinaams-Hindoestaanse vader steunden haar: "Mijn ouders vonden dat ik van me af moest bijten, maar niet dat ik me moest aanpassen. En dat heb ik ook nooit gedaan."

De wens om zich met haar verschijning te uiten, heeft ze waarschijnlijk van haar vader overgenomen: "Mijn moeder is heel braaf opgevoed in het gelovige Elst, tot ze als enige van het gezin ergens anders ging wonen en zelfs trouwde met een Surinamer. Nou dat was een heel ding natuurlijk! En mijn vader was van het stiekem roken, zichzelf tatoeëren, die zocht op die manier de extreme kanten op."

Lakshmi's single Grow With You verschijnt komende vrijdag. De zangeres zegt dat haar nieuwe muziek afwijkt van wat ze eerder heeft gedaan: "Ik ben niet meer dezelfde muzikant als op het vorige album Siren, maar wie ben ik dan wel? Ik denk dat ik minder in elkaar gedoken ben. Opener, ik kan makkelijker persoonlijk worden en hou alles beter in balans: niet alleen meer het hele zware."