Josylvio is door de politie van Curaçao meegenomen op het vliegveld van het eiland. Op beelden, die onder andere te zien zijn via Fawry not Sawry, is te volgen hoe de rapper hardhandig wordt meegevoerd.

Het management bevestigt aan Shownieuws dat het gaat om de rapper, maar zegt dat nog niet duidelijk is wat er is gebeurd en dat het niet bekend is of Josylvio nog vastzit. NU.nl is in afwachting van meer informatie.

Op zijn eigen Instagram is nog niets te zien van het incident. In de Story van Josylvio is wel te volgen dat hij woensdag in het vliegtuig zat.

Josylvio, die eigenlijk Joost Dowib heet, bracht in 2016 zijn eerste album Ma3seb uit. Daarna volgden vijf andere albums. De rapper deed in 2018 mee aan Expeditie Robinson.