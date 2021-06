George Rivera, de 64-jarige vader van Glee-actrice Naya Rivera, spreekt in een interview met Entertainment Tonight over zijn dochter en zijn kleinzoon Josey, Naya's vijfjarige zoon. Hij ging onder meer in op hoe Josey omgaat met de dood van zijn moeder en hoe de hele familie paraat staat om hem daarbij te helpen.

Naya verdronk in juli 2020 tijdens een boottochtje dat ze met Josey maakte op Lake Piru, vlak bij Los Angeles. Het jongetje overleefde het incident en werd direct opgevangen door zijn vader Ryan Dorsey, Naya's ex-man.

"Ryan doet het geweldig, evenals mijn andere dochter Nickalaya", zegt George. "Zij vormen samen echt een team voor Josey, om hem een zo normaal mogelijk leven te bieden. Dat is mooi om te zien. Natuurlijk heeft dat mannetje herinneringen aan die dag, maar dankzij hun hulp gaat het goed met hem."

Er wordt niet dagelijks gesproken over Naya, maar gesprekken over haar worden zeker niet uit de weg gegaan. "Als Josey vragen over haar heeft, dan beantwoorden we die. Uiteraard in een taal die begrijpelijk is voor een vijfjarige, we voeren geen diepe gesprekken met hem. Maar hij doet het goed, na het trauma dat hem is overkomen."

George sprak Naya vlak voor haar noodlottige ongeval nog via Facetime. "Ze vertelde me dat het bootje dat ze had gehuurd geen anker had, wat mij zorgen baarde. Ik drukte haar dan ook op het hart om niet uit de boot te springen om te gaan zwemmen, omdat je boot dan zo goed als zeker afdrijft. Dat weet ik omdat ik zelf ook vaak met mijn bootje vaar. Ik zag de harde wind op mijn telefoonscherm en kreeg een slecht voorgevoel. Ik bleef maar zeggen dat ze de boot niet moest verlaten. Helaas kreeg ik gelijk."

Naya verdronk doordat ze geen kracht meer overhad om zichzelf aan boord te hijsen, nadat ze Josey terug in de boot had getild. De twee waren, ondanks het advies van George, toch gaan zwemmen en de stroming bleek uiteindelijk te heftig.