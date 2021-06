Kevin Hart vindt het belangrijk dat zijn kinderen weten welke misstappen hij heeft begaan in zijn leven, vertelt de acteur en komiek woensdag aan het Amerikaanse blad Romper.

De 41-jarige Hart kwam in het verleden meerdere keren in opspraak. Zo zag hij af van de presentatie van de Oscars van 2018 nadat oude homofobe tweets waren opgedoken, kreeg hij een voorwaardelijke celstraf vanwege rijden onder invloed en ging hij vreemd toen zijn vrouw Eniko Parrish zwanger was.

"Over zulke dingen moet je met je kinderen praten, want ze komen altijd uit", zegt Hart, die vader is van Heaven (16), Hendrix (13), Kenzo Kash (3) en Kaori Mai (9 maanden). "Sommigen zijn er oké mee, anderen niet, afhankelijk van de situatie. Je hebt met verschillende persoonlijkheden te maken en daar moet je rekening mee houden."

Volgens de acteur, die zijn oudste twee kinderen kreeg met zijn ex-vrouw Torrei Hart en de jongste twee met zijn huidige vrouw Parrish, weten zijn kinderen wie hun vader is. "En dat levert iets moois, maar ook iets lelijks op. Het mooie is het leven dat je mag leven, en het lelijke is dat je constant in de spotlights staat", verwijst hij naar zijn carrière.