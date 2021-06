Gordon gaat toch niet onder het mes voor een gastric bypass, vertelde hij woensdag aan Shownieuws. Hij ziet ervan af omdat hij van veel mensen heeft gehoord dat het een zware operatie is.

De 52-jarige presentator kondigde eerder aan een maagverkleining te willen omdat hij aan diabetes type 2 lijdt. Met een gastric bypass wordt de maag verkleind en het spijsverteringskanaal omgeleid.

De ingreep wordt vaak uitgevoerd bij mensen met overgewicht, maar dat was bij Gordon niet aan de orde. "Dit heeft puur met diabetes te maken", zei hij vorige maand in een interview. "Het leven met suikerziekte... Er valt mee te leven, maar het is zo heftig bij mij."