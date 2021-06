Gwen Stefani en Blake Shelton zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun huwelijk en willen deze zomer trouwen, melden ingewijden woensdag aan People.

De twee zijn zo'n zeven jaar bij elkaar en verloofden zich in oktober, maar wilden wachten met de bruiloft tot ze die veilig konden vieren met familie en vrienden. De afgelopen dagen gingen geruchten dat het huwelijk al achter de rug zou zijn, maar volgens Stefani werd er alleen een vrijgezellenfeestje gevierd.

"Gwen wilde heel graag een zomerbruiloft en was begin dit jaar bang dat er geen einde zou komen aan de pandemie", aldus een bron. "Maar in de lente begon ze toch langzaamaan met de voorbereidingen."

Stefani en haar aanstaande kunnen niet wachten tot het zover is, aldus de bron. "De zoons van Gwen zullen een grote rol spelen tijdens de ceremonie. Blake is een supergoede stiefvader en heeft een hechte band met de jongens."

De 51-jarige zangeres was eerder getrouwd met Gavin Rossdale, met wie ze zoons Kingston (15), Zuma (12) en Apollo (7) kreeg. De 44-jarige Shelton, die countryzanger is, was eerder getrouwd met Miranda Lambert.