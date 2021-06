Na anderhalf jaar aan strenge en minder strenge coronamaatregelen hunkert iedereen naar een normaal bestaan, maar Bibi Breijman merkt ook dat het even wennen is om weer bijna alles te kunnen doen.

"Wij hebben hier thuis, door alle maatregelen, het afgelopen anderhalf jaar bijna 24 uur per dag met elkaar gespendeerd. Oneindig gecocoond, geknuffeld, gedanst en heel soms gevloekt", schrijft Breijman woensdag op Instagram.

De presentatrice blikt ondanks de vreemde situatie toch terug op een hele mooie tijd. Maar het aantal klussen neemt weer toe, dus moet het stel weer wennen om vaker zonder elkaar te zijn.

"Ik was van de week dus twee dagen van onze vakantie weg en toen ik weer terugvloog naar Portugal moest Billem (koosnaam voor Waylon, red.) 45 minuten later in datzelfde vliegtuig terug naar huis. We konden elkaar nog net even zien op het vliegveld. (...) Toen ik 's avonds wilde gaan slapen lag er een briefje op m'n kussen. Toen ik het las realiseerde ik me dat ik erbij stond als een verliefde puber, maar vooral dat het echte leven weer gaat beginnen; de festivals, theaters, vliegen rennen en heel veel werken."

Breijman geeft toe dat ze daar heel er lang naar uitgekeken heeft, maar toch overvalt het haar. "Eindelijk! Iets waar we zo lang naar uit hebben gekeken. Maar hoe kan het dan dat het nu opeens zo raar voelt dat die uitzichtloosheid voorbij is?! Acclimatiseren in het 'gewone' leven. (...) Maar het is mooi om achteraf te realiseren dat je eigenlijk heel erg gelukkig was. Nu zijn we dus een weekje van elkaar verwijderd omdat het echte leven weer begint, maar het is toch even afzien."