Fans werden ervan verzekerd: Lil Kleine en Jaimie Vaes houden heel veel van elkaar en hun zoon Lio, en van alle verhalen over een geweldsincident op Ibiza zou maar weinig kloppen. Twee weken na die boodschap zijn de gemoederen echter nog niet tot bedaren gekomen en blijven de verhalen zich opstapelen.

Wat is er ook alweer gebeurd? Jaimie Vaes en Lil Kleine waren samen op Ibiza, waar een geweldsincident zou hebben plaatsgevonden in een hotel. Lil Kleine is opgepakt, maar werd door de politie van het Spaanse eiland ook weer vrijgelaten en zal niet worden vervolgd. Het verhaal gaat dat de rapper zijn vriendin heeft geslagen, maar dat ontkennen zij beiden.

Het stel heeft elkaar weer eens ontvolgd op sociale media, zo is te zien op Instagram, waar ze twee weken geleden nog gezamenlijk de video plaatsten. Jaimie Vaes volgt haar vriend niet meer en Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, haar ook niet. Dat is niet de eerste keer, want volgens de rapper is het gebruikelijk dat te doen bij een ruzie, zo zei hij eens tegen RTL Boulevard. "Dan zeg je: 'ik ontvolg je' of 'ik haal een foto weg'. Dat gebeurt gewoon, meer was het niet. Ik vind het zo kinderachtig om het uit te leggen, maar dat was het. Meer niet."

Privé sprak deze week met bronnen dicht bij het stel, die het blad wisten te vertellen dat Vaes inmiddels een eigen appartement op Ibiza heeft. Of Scholten daar de sleutels van heeft, werd niet duidelijk uit het artikel. Maar bronnen van het populaire Instagramaccount Juice Channel lichten toe dat Scholten wel degelijk van plan is heen en weer te vliegen om zijn vriendin en zoon te bezoeken, terwijl hij in Nederland "aan zichzelf werkt".

Het management van de twee reageert wederom niet op vragen. Aan Privé wilden zij niets kwijt over het appartement op Ibiza en op vragen van NU.nl wordt eveneens niet gereageerd. Het stel houdt zich op sociale media afzijdig wat betreft de diverse geruchten.

De opnames van de realityserie van Vaes zijn weer gestart, heeft een woordvoerder van Discovery+ aan Shownieuws laten weten. Of er in de serie ook ruimte is om te praten over het incident op Ibiza, is nog niet duidelijk. Discovery+ laat aan NU.nl weten binnenkort met meer informatie te komen over het tweede seizoen.