Hoewel chef-kok Joris Bijdendijk van restaurant RIJKS zelf gelukkig getrouwd is, zou hij een relatie met een chef-kok nooit aanbevelen. In gesprek met VIVA zegt hij dat het scheelt dat zijn vrouw zelf ook in de horeca werkt.

"Je moet er maar mee kunnen leven: iemand die zo veel van huis is en altijd werkt op feestdagen", aldus de 37-jarige Michelinster-chef.

Bijdendijk denkt dat zijn vrouw, met wie hij bijna tien jaar samen is, toch gelukkig is met hem. Het helpt dat ze zelf voor het overkoepelende bedrijf werkt waar zijn restaurant onder valt, omdat ze de culinaire wereld goed kent. "Omdat zij ook keihard werkt en soms nachten van huis is, begrijpen we elkaar goed. Natuurlijk moet je je best blijven doen en niet na je werk nog eens tot 3.00 uur in de kroeg blijven hangen, dan is het snel voorbij, denk ik. En het is belangrijk tussendoor veel contact te houden: lang leve Facetime!"

Zijn vrouw zit voor haar werk meerdere dagen per week in Parijs, maar als alles weer normaal is moet het stel gaan nadenken hoe ze het werk en hun gezin met twee kinderen willen vormgeven. "Dan kan Elsa ook niet meer elke week naar Parijs. Met hulp van vrienden en familie komen we al een heel eind en we zullen een vaste oppas moeten gaan zoeken. De zondag probeer ik altijd vrij te houden, dan koken we de hele dag door, nodigen we vaak vrienden uit en beginnen we om 13.00 uur met dineren."