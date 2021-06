Jonathan Mannion, die de foto's maakte voor JAY-Z's debuutalbum Reasonable Doubt (1996), wordt door de rapper aangeklaagd. De fotograaf zou de beelden volgens TMZ zonder toestemming gebruiken en verkopen op zijn website. Daarnaast verkoopt Mannion ook merchandise waarop de foto's staan.

JAY-Z zegt dat hij geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto's op Mannions website en ook worden de merchandise en foto's zonder zijn goedkeuring verkocht. Mannion zou voor sommige van de foto's duizenden dollars vragen.

De rapper heeft contact opgenomen met Mannion, maar die wilde alleen met de verkoop stoppen als hij een miljoenenbedrag van JAY-Z zou ontvangen. De fotograaf zou van mening zijn dat hij met de beelden kan doen wat hij wil, omdat hij ze heeft gemaakt.

"Het is ironisch dat een fotograaf foto's van een voorheen onbekende zwarte tiener, die nu enorm succesvol is, ziet als een eigendom dat hij compleet wil uitmelken. Wat mij betreft houdt dit per direct op", laat JAY-Z in zijn aanklacht weten.

JAY-Z eist dat Mannion stopt met de verkoop van de foto's en merchandise. Ook eist de rapper de opbrengsten van de foto's en de merchandise.