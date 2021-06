Mary-Kate en Ashley Olsen, die vijftien jaar geleden het modemerk The Row oprichtten, wilden aanvankelijk niet dat mensen wisten dat zij erachter zaten. De 35-jarige zussen vond het belangrijker om hun kleding op de voorgrond te stellen.

Het tweetal was destijds enorm bekend, onder meer van de televisieserie Full House en de andere televisie- en filmprojecten waar ze daarna in speelden. Op hun achttiende, toen ze begonnen met een studie aan de New York University, besloot de tweeling om een modemerk te starten.

"We wilden gewoon even een pauze van ons andere werk en dingen ontdekken die ons interesseren", vertelt Ashley in gesprek met i-D.

Dat resulteerde in The Row, een designerkledingmerk dat zich vooral richt op basisitems, zoals witte shirts. "We wilden niet het gezicht van ons merk worden", aldus Ashley. "Onze ouders hebben discrete mensen van ons gemaakt", voegt Mary-Kate toe.

"In eerste instantie wilden we niet eens dat mensen wisten dat wij erachter zaten", gaat Ashley verder. "Het ging echt om wat we maakten. We riepen: 'Wie kan de promotie doen, zodat wij dat niet hoeven te doen?' En nog steeds vinden we: het product heeft voorrang op alles daaromheen."

De tweeling werkt al hun hele carrière samen en dat gaat nog steeds goed, benadrukt Ashley. "We genieten ervan en gaan ook graag in gesprek met elkaar. Het helpt om je ideeën hardop te horen en we laten ons vooral leiden door onze intuïtie. Als iets niet goed voelt voor een van ons, dan doen we het niet. We hebben hetzelfde instinct. Maar het beste is: we hebben elkaar om op terug te vallen."