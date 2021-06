Cabaretier Youp van 't Hek zingt op zijn nieuwe album Huisje aan C een lied waarin hij zijn vrouw verklaart dat zij zijn waarheid is. De 67-jarige komiek vond het "wel aardig om dat na vijftig jaar ook een keer te zingen", vertelde hij in het programma Volgspot op NPO Radio 5.

"We hebben een doodgewoon huwelijk, we hebben ups en downs meegemaakt, we hebben voor- en tegenspoed gekend", aldus Van 't Hek. "Maar we zijn nu vijftig jaar verder. Je hebt niet alleen kinderen gekregen, maar ook ouders begraven en vrienden verloren. Al die dingen zijn we samen bij geweest; je hoeft elkaar dan niet zoveel meer uit te leggen. Debby is in mijn geval de waarheid. Ik vond het aardig dat een keer voor haar te zingen."

Zijn vrouw, actrice en voormalig nieuwslezer Debby Petter, vond het "wel een leuk liedje, geloof ik. Maar het is niet zo dat ik aan tafel opeens een extra bord soep kreeg." De liefde is een belangrijk thema in het oeuvre van Van 't Hek, die binnenkort zijn allerlaatste voorstelling gaat maken. "Liefde en een huwelijk zijn ook ingewikkeld. Net zo ingewikkeld als dat het gemakkelijk is. Over die grote twijfel van de liefde staat er ook een liedje op het album."

Al lijkt het op het podium soms dat de cabaretier het allemaal beter weet dan zijn publiek, uiteindelijk blijft hij ook een twijfelaar. "Ik heb de waarheid ook helemaal niet in pacht", bekende Van 't Hek in Volgspot. "We zijn allemaal twijfelaars. Iedereen zoekt naar wat de waarheid is. En voor mij is dat nu Debby."