Sommige mensen lijken te denken dat Willemijn Hoebert het weer kan sturen. De NOS-weervrouw krijgt soms het verzoek of ze de weersomstandigheden kan aanpassen.

"Er zijn weleens mensen die denken dat ik er invloed op heb. Die bedanken me als het mooi weer is, of ze vragen of ik alsjeblieft iets anders voor ze kan regelen als het regent. Dan gaan ze goed weer bij me bestellen", aldus Hoebert in gesprek met VARAgids.

De 42-jarige meteoroloog vertelt in de uitzendingen en online hoe het weerbeeld er voor de komende dagen uit zal zien, en als er tijd over is over waar het weer precies vandaan komt. De vragen van kijkers vindt ze alleen maar leuk. "Het hoort erbij. En ik vind het fantastisch om te merken hoe het weer leeft bij mensen. Het blijft mezelf ook fascineren, nog elke dag. Soms ga ik in de tuin op de trampoline liggen, gewoon om even naar de lucht te kijken."

Het weer fascineert Hoebert zo dat ze ook in haar vrije tijd ermee bezig is. "Ik kan ook gewoon het weerbericht kijken, maar het is leuker om het zelf uit te zoeken. Dus als ik niet werk, dan maak ik mijn eigen weerbericht. Of voor familie en vrienden, verzoekjes. Ik vind het écht leuk hè? Elke dag opnieuw."