Paris Jackson heeft last van mentale problemen als gevolg van de paparazzi. In gesprek met Willow Smith in het programma Red Table Talk vertelde de 23-jarige dochter van Michael Jackson dat ze al jaren last heeft van paniekaanvallen en trauma's door fotografen, die ze al van jongs af aan achter zich aan kreeg.

"Ik hoor soms spookgeluiden als er camera's in de buurt zijn en word heel paranoïde", zei Jackson aan tafel.

Daar heeft ze naar eigen zeggen veel therapie voor gehad. "Als ik bijvoorbeeld een vuilniszak hoor ritselen, raak ik meteen al in paniek." Jackson kreeg de diagnose posttraumatische stressstoornis en zegt dat dit bij haar stoornis hoort.

Het is niet de eerste keer dat Jackson zich uitlaat over het leven als kind van de 'King of Pop'. "Mijn vader zorgde er echt goed voor dat we beschaafd en goed opgeleid waren", zei ze in een interview met model Naomi Campbell.

"We mochten niet alleen de glitter en glamour laten zien, zoals het hoppen van hotel naar hotel. En als we vijf stuks speelgoed wilden hebben, dan moesten we eerst vijf boeken lezen."

Jackson had last van depressie

De enige dochter van Jackson heeft een verleden met mentale problemen. Als vijftienjarige bracht ze na een zelfmoordpoging een flinke tijd door in een instituut voor jongeren met psychische stoornissen.

Jackson zou zich begin 2019 opnieuw hebben laten opnemen in een kliniek om aan haar psychische problemen te werken. In 2017 vertelde ze dat ze in een depressie was geraakt.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.