Jennifer Lopez en Ben Affleck, over wie al weken het gerucht gaat dat zij hun eerdere relatie nieuw leven in hebben geblazen, zijn voor het eerst kussend op de foto gezet. Onder andere Page Six plaatst maandagavond foto's van het stel, dat eerder van 2002 tot 2004 samen was.

Twee maanden geleden liet Lopez weten dat zij en Álex Rodríguez uit elkaar zijn gegaan. De twee zouden gaan trouwen, maar besloten hun verloving te verbreken. Affleck was tot januari 2021 samen met actrice Ana de Armas.

Affleck en Lopez leerden elkaar in december 2001 kennen op de set van de film Gigli. De actrice was toen nog getrouwd met danser Cris Judd, van wie ze kort daarop scheidde.

Een klein jaar later vroeg Affleck Lopez ten huwelijk. In september 2003, iets minder dan twee jaar na hun eerste ontmoeting, werd bekend dat ze hun huwelijk hadden uitgesteld "door de overweldigende hoeveelheid media-aandacht" die ze vanwege hun bruiloft kregen. Een paar maanden later lieten ze weten uit elkaar te gaan, maar de reden hiervoor deelden ze niet.

In 2008 vertelde Affleck meer over de breuk. "Ik denk dat Jen en ik verliefd werden, te enthousiast waren en dat het daarom te snel ging", zei hij in de talkshow Live. In 2016 vertelde Lopez "oprecht te hebben gehouden" van Affleck.

Na Lopez' breuk met Rodriguez werd de actrice en zangeres gezien met Affleck. Volgens geruchten zou Lopez zelfs haar woonplaats Miami hebben verruild voor Los Angeles om dichter bij de acteur te kunnen zijn.