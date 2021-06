Chrissy Teigen heeft na een maand mediastilte een blog geschreven over haar online pestgedrag. Recentelijk werden er oude Twitter-berichten van het model opgeduikeld en maandag biedt ze haar excuses aan voor deze negatief geladen berichten.

De echtgenote van John Legend legt uit dat haar berichten voortkwamen uit onzekerheid. "Ik dacht dat ik indruk moest maken op vreemden om geaccepteerd te worden."

"Als er weer iets speelde in de popcultuurwereld, dook ik op Twitter om aandacht te krijgen en indruk te maken met wat naar mijn mening een scherp en onschuldig grapje was", vervolgt ze. "Ik dacht dat het me cool maakte als ik grappen maakte over andere sterren."

Een van de berichten richtte Teigen aan televisiepersoonlijkheid Courtney Stodden, waarin het model en de kookboekenauteur schreef dat Stodden beter zelfmoord zou kunnen plegen. De berichten plaatste ze ongeveer tien jaar geleden op Twitter.

Eerder bood Teigen al haar excuses aan, maar in de blogpost gaat ze dieper in op haar eigen pestgedrag. "Ik schaam me oprecht voor deze berichten. Als ik ze lees, begrijp ik de pijn die ze hebben veroorzaakt en denk ik: hoe kan ik dit ooit hebben gedaan?"

Teigen zegt dat ze momenteel contact zoekt met alle mensen die zij online heeft beledigd. Onder hen bevinden zich ook andere bekendheden, zoals Lindsay Lohan en Amanda Bynes. "Ik denk niet dat ze met me in gesprek willen. Maar als ze dat wel willen, zal ik luisteren naar wat ze willen zeggen."

Begint maart nam Teigen afscheid van Twitter omdat ze daar te veel negatieve reacties ontving. Zo'n drie weken later keerde ze toch weer terug op het sociale medium.