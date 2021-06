Gaby Blaaser heeft het gerucht dat ze een nieuwe relatie heeft op Instagram bevestigd: op het sociale medium plaatste ze maandag een foto waarop ze zoenend met personal trainer Danny Volker te zien is.

Blaaser schreef niets bij de foto, maar gebruikte emoji's van een palmboom en een hartje. Het is de eerste intieme foto van hen die de realityster heeft geplaatst, maar in haar Stories was Volker al meermaals te zien.

In 2019 ging Blaaser in het programma De Bachelorette op zoek naar de liefde en ontmoette ze Joey die ze uiteindelijk koos als winnaar van het programma. Tijdens de reünie bleek al dat er geen sprake was van een relatie.

Blaaser schrijft op sociale media niet hoe ze Volker heeft leren kennen, maar is zelf ook een fervent bezoeker van de sportschool. Mogelijk kennen ze elkaar daardoor.